أخبار عاجلة

إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير بالمملكة العربية السعودية -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين بالمملكة العربية السعودية -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية -
اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 (12 شهراً) -
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) -
تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) -
"موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج -
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج

Google+ Print
"موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج "موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج

وغرد حمد بن جاسم، على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، في ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في البلاد، حيث قال: "تمر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم".

​وأضاف، في تغريدة أخرى: "فكل الشعب يا سيدي بخير، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير".

​وبرز وسم حمل اسم "ذكرى تولي تميم المجد" على تويتر، حيث علق الإعلامي القطري، عبدالله العذبة ناشرا مقطع بتعليق قال فيه: "حفظ الله قطر من أطماع الأعدقاء في ثروتها الذين ظنوا أنها لقمة سائغة، وها هي ذكرى تولي تميم المجد السادسة ونحن في عز وخير كما قال أبو حمد للشعب.. يا إخوان".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
دو تجري أول مكالمة فيديو عبر شبكتي LTE و 5G

دو تجري أول مكالمة فيديو عبر شبكتي LTE و 5G

بالفيديو| لحظة القبض على زعيم "داعش" في اليمن

بالفيديو| لحظة القبض على زعيم "داعش" في اليمن

فيديو.. لحظة تفتيش الشركات التابعة للكيانات الاقتصادية للإخوان في قضية "خطة الأمل"

فيديو.. لحظة تفتيش الشركات التابعة للكيانات الاقتصادية للإخوان في قضية "خطة الأمل"

بالفيديو : لقاء لجنة الاسرة بطالبات الماجستير في مركز دراسات المرأة بالجامعة الاردنية

بالفيديو : لقاء لجنة الاسرة بطالبات الماجستير في مركز دراسات المرأة بالجامعة الاردنية