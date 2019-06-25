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البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

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البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

أحمد قاسم
قال مسئول بارز بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد سيلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال فعاليات قمة العشرين المقبلة في اليابان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول، قوله: "ترامب يناقش مع ولي العهد السعودي تصاعد التوترات مع إيران والتهديدات لاستقرار المنطقة".

وأضاف المسئول: "ترامب سيجتمع مع بوتين في قمة العشرين ويناقشان على الأرجح إيران وأوكرانيا والشرق الأوسط وسوريا، كما سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة".

ووقع الرئيس الأميركي، الاثنين، أمرًا تنفيذيًا بفرض...

الموجز

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