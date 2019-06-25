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فتيحي القابضة: شركة "زميلة" تستحوذ على 3 كيانات طبية بجدة

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فتيحي القابضة: شركة "زميلة" تستحوذ على 3 كيانات طبية بجدة فتيحي القابضة: شركة "زميلة" تستحوذ على 3 كيانات طبية بجدة

الرياض- مباشر: أعلنت "مجموعة فتيحي القابضة" يوم الثلاثاء، أن شركتها الزميلة "المركز الطبي الدولي" استحواذت على 3 كيانات طبية مجتمعة بشمال جدة، هي: مجمع العيادات الأولى الحديثة، وحدة جراحات اليوم الواحد (تداوي)، ومركز الأشعة الأول.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول" نشر يوم الثلاثاء ، إن شركة "المركز الطبي الدولي" قامت بتعيين شركة (PWC) المالية لعمل الدراسات المالية النافية للجهالة لصفقة الاستحواذ، وشركة مورجان لويس القانونية للقيام بالدراسات القانونية النافية للجهالة لهذه الصفقة وشركة  للقيام بأعمال الدراسات السوقية والتقنية النافية للجهالة. 

وتابعت الشركة: يأتي هذا الاستحواذ الذي قامت به شركة المركز الطبي الدولي ضمن إطار خططها للتوسع والاستحواذ والارتقاء بمفاهيم الرعاية الصحية واتساقا مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني.

وسيتم تمويل صفقة الاستحواذ من الموارد الذاتية لشركة المركز الطبي الدولي. وأصبح المركز الطبي الدولي ضمن مايو كلينيك للرعاية الصحية من أجل توفير مستوى الرعاية الصحية العالمية محليا وجعل الخبرات العالمية بمتناول مرضى المركز الطبي الدولي لتوفير أوقاتهم ونفقات سفرهم.

وستقوم شركة المركز الطبي الدولي بإذن الله بخطوات تطويرية مستقبلية لهذه المرافق الطبية الثلاثة من حيث زيادة فرص التشغيل اليومي وافتتاح عيادات متخصصة جديدة وتقديم خدمات إضافية مطلوبة استنادا إلى الخبرات المهنية والتشغيلية للمركز الطبي الدولي.

وأوضح البيان ان عملية الاستحواذ خضعت للشروط المعتادة، ومن المتوقع انتهاء إجراءات الاستحواذ خلال الربع الثالث من 2019.

يشار الى أن اكتمال عملية الاستحواذ يخضع للإجراءات النظامية والقوانين المتبعة بموافقة الجهات المعنية ممثلة بالأساس في وزارة الصحة.

وتابع البيان: من المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ انعكاس على النتائج المالية اعتبارا من الربع الثالث للعام المالي 2019. 

ويبلغ رأسمال شركة المركز الطبي الدولي 750 مليون ريال تبلغ مساهمة مجموعة فتيحي القابضة فيه نسبة 19.25 بالمائة.

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