الإمارات تحتل المرتبة الـ16 على مؤشر جاذبية الاستثمار

وكتب على حسابه في "تويتر"، "اطلعت اليوم على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند… والذي يقيس جاذبية 75دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار… الإمارات الأولى عربيا والـ 16عالميا… أرى بلدي الأفضل عالميا".

​وأضاف الشيخ محمد بن راشد، "سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في كافة المجالات".

وقالت "فيوتشر براند"، عبر صفحتها الرسمية اليوم، "تماما مثل العلامات التجارية، يمكن أن تؤثر المفاهيم الإيجابية أو السلبية لأي بلد على قرارات الناس في اختيار كيفية تفاعلهم معهم، كأماكن الزيارة أو العيش فيها أو التعامل معها أو الاستثمار فيها".

ويصنف مؤشر "فيوتشر براندس كنتري اندكس" أفضل 75 دولة في البنك الدولي، حسب الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لكيفية إدراكها، عبر مجموعة واسعة من العوامل، من نظام القيم ونوعية الحياة، إلى إمكانات الأعمال والأمن والسياحة.