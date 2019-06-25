مصدر: المجال الجوي لن يغلق فوق الخليج حتى مع ارتفاع التوترات في المنطقة

وأضاف المصدر الذي وصفته صحيفة "الوطن" البحرينية بـ"المطلع"، "سيكون من أضعف الاحتمالات".

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

وشدد في الوقت ذاته على أن سلامة المسافرين من أبرز أولويات طيران الخليج.

وأشار المصدر إلى أن القطاع الوحيد الذي من الممكن أن يتأثر بالأوضاع غير المستقرة هو قطاع السفن، أما المجال الجوي فسيكون بعيداً عن تلك الأحداث، مبيناً أنه لا يوجد أي مجال جوي تم إغلاقه وإنما تم "اتخاذ الاحتياطات".

ووجهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، السبت الماضي، المشغلين الجويين المسجلين بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

وقالت الهيئة، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصا من الهيئة على أمن وسلامة الطيران تم إصدار هذا التوجيه كإجراء احترازي"، بحسب وكالة "العين" الإماراتية.

وقررت 12 شركة طيران عالمية، الجمعة الماضية، تغيير مسارات رحلاتها لتفادي المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق فوق المنطقة حتى إشعار آخر.

قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف المتحدث في بيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال "ترك تغيير مسار الرحلات آثارا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح عملاءنا أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع emirates.com وكما نؤكد دائما، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق".

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن الناقلة على علم بالإشعار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية لشركات الطيران الأمريكية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف المتحدث في بيان أن الشركة عدلت بعض مسارات الطيران الحالية في المنطقة كإجراء احترازي، مشيرا إلى أنها تراقب الوضع وإجراء تغييرات عند الضرورة.