الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول المسموح بها
© AP Photo / Claude Paris
وأكد عاشور أن هذه النسبة لم تحدد بشكل عشوائي، وإنما تم تحديدها بعد الرجوع للعلماء والمتخصصين في هذا الشأن، كون هذه النسبة لا تسكر، ولا تؤثر سلباً على الإنسان ووعيه، مشددا على أنه من الأفضل الابتعاد عن الكحول، بحسب موقع "الموجز" المصري.
وقال عاشور إن الأصل في الإسلام، الابتعاد عن الكحول، لكن لو كان الأمر ضروريا فلا مانع، وتابع أن هناك دولا غربية تستخدم الكحول في بعض المأكولات والمشروبات، ولكنها تكتب على عبوات هذه الأطعمة مكوناتها ونسبة كل مكون بما فيها من "الكحول" أو "الميثانول".