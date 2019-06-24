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جولة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في فرنسا والأردن وإسرائيل

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© REUTERS / CARLOS BARRIA

واشنطن — سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن الممثل الخاص لسوريا جيمس جيفري وغيره من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين بدأوا اليوم الاثنين رحلة تستغرق 12 يومًا إلى أوروبا والشرق الأوسط، وتشمل فرنسا والأردن وإسرائيل وبلجيكا وألمانيا.

وأشارت إلى وصول المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي السفير جيمس جيفري، ونائبه ويليام روبوك، والنائبة الرئيسية لمنسق مكافحة الإرهاب ألينا رومانوفسكي، إلى باريس في فرنسا اليوم لحضور اجتماع المجموعة الصغيرة التابعة للتحالف الدولي على في 25 يونيو/ حزيران الجاري".

وقال جيفري نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل ريبرن إنهما سيحضران أيضا اجتماع المجموعة السورية الصغيرة في باريس في 24 يونيو.

وسيكون جيفري وروبوك في بروكسل، ببلجيكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، للانضمام إلى وزير الدفاع بالوكالة مارك إسبير في اجتماع لمجموعة صغيرة لوزراء دفاع محاربة "داعش"، وكذلك للقاء كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملفي سوريا والعراق، وفقًا لوزارة الخارجية.

وسيتوجه جيفري إلى عمان بالأردن في 29 يونيو للاجتماع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومسؤولين أردنيين كبار آخرين حول سوريا. وأضاف البيان أن جيفري سيلقي يوم 2 يوليو/ تموز ملاحظات حول سوريا في مؤتمر هرتسليا في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جيفري سيزور برلين بعد ذلك للقاء شركاء سوريين ومسؤولين ألمان كبار في الفترة من 3-5 يوليو.

SputnikNews

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