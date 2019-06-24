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ما سر عودة ظاهرة سرقة الأمتعة في المطارات الجزائرية -
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ما سر عودة ظاهرة سرقة الأمتعة في المطارات الجزائرية

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ما سر عودة ظاهرة سرقة الأمتعة في المطارات الجزائرية ما سر عودة ظاهرة سرقة الأمتعة في المطارات الجزائرية

ودعا بلمداح الأشخاص الذين تعرضوا للسرقة إلى إيداع شكوى عند مراكز الشرطة في المطار. وطلب بلمداح بتغريدة على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" من ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة التي تضر كثيرا بسمعة البلاد حسب تعبيره.

وأكد النائب أنه تلقى ثلاث شكاوي خلال أسبوع واحدة بخصوص عمليات سرقة تعرض لها أفراد الجالية. كما أكد النائب أنه أبلغ في وقت سابق، السلطات  بهذه الظاهرة المشينة وأن بعض العمال في مجال حمل الحقائب لديهم سوابق عدلية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات للحد من الظاهرة من خلال إرسال لجنة تفتيش إلى مطار العاصمة، مشيرا أن تلك الإجراءات قلصت حينها من عمليات السرقة.

وأشار النائب بلمداح إلى أن حالة اللاستقرار والتسيب الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن حسب تعبيره، ساعدت على عودة ظاهرة سرقة الأمتعة خصوصا في موسم الاصطياف الذي تشهد فيه المطارات الجزايرية ازدحاما كبيرا جراء قدوم أعداد كبيرة من أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر لقضاء عطلة الصيف في البلاد.

هذا وتلقى الظاهرة استنكارا واسعا وسط المسافرين الذين يناشدون السلطات مرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

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