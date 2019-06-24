أخبار عاجلة

تعرف على نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم -
لعلهم يفقهون _ الشيخ رمضان عبد المعز: القرآن كان ينزل على النبى محمد فى كل الأوقات -
برلماني جزائري: لا مساس بالدستور وتغيير الحكومة هو الأقرب -
لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: النبى محمد كان يتفائل بالأشخاص والأماكن -
محدث.. الذهب يوسع مكاسبه لأكثر من 16 دولاراً -
ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لزيادة الشفافية بأسعار الرعاية الصحية -
محللون: الحرب التجارية تهدد مكاسب سندات الأسواق الناشئة -
لعلهم يفقهون - دعاء من الشيخ رمضان عبد المعز يشفي الصدور ويطهر القلوب -
البرلمان المصري يقر الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد -
ما سر عودة ظاهرة سرقة الأمتعة في المطارات الجزائرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وكالة: بومبيو لم يتطرق لقضية خاشقجي في اجتماعه بالعاهل السعودي

Google+ Print

© Photo / POOL

وحسب (رويترز) قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الوزير مايك بومبيو لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماعه مع العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين.

وقال المسؤول "لم يتم" التطرق إلى القضية.

ولم يتسن للمسؤول تأكيد ما إذا كان الموضوع قد طُرح للنقاش مع ولي العهد السعودي الذي التقى معه بومبيو لاحقا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد قال لبرنامج (واجه الصحافة) على محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن "الرياض من كبار المشترين للمنتجات الأمريكية وتوفر لي فرص عمل عديدة".

وقال الرئيس الأمريكي مدافعا عن موقفه من : إذا لم يشتروا منا فسيعقدون الصفقات مع أو مع الصين.. وبجب أن نحصل نحن على أموالهم".

وأضاف ترامب اليوم الأحد أنه لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش".

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لزيادة الشفافية بأسعار الرعاية الصحية

ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لزيادة الشفافية بأسعار الرعاية الصحية

ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط

ترامب يطالب الدول المستفيدة بحماية ناقلات النفط

ترامب: الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله

ترامب: الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله

إنفوجرافيك.. تطورات معدل التضخم بالسعودية خلال عام

إنفوجرافيك.. تطورات معدل التضخم بالسعودية خلال عام