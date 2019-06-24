وكالة: بومبيو لم يتطرق لقضية خاشقجي في اجتماعه بالعاهل السعودي

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وحسب (رويترز) قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الوزير مايك بومبيو لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماعه مع العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين.

وقال المسؤول "لم يتم" التطرق إلى القضية.

ولم يتسن للمسؤول تأكيد ما إذا كان الموضوع قد طُرح للنقاش مع ولي العهد السعودي الذي التقى معه بومبيو لاحقا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لبرنامج (واجه الصحافة) على محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن "الرياض من كبار المشترين للمنتجات الأمريكية وتوفر لي فرص عمل عديدة".

وقال الرئيس الأمريكي مدافعا عن موقفه من السعودية: إذا لم يشتروا منا فسيعقدون الصفقات مع روسيا أو مع الصين.. وبجب أن نحصل نحن على أموالهم".

وأضاف ترامب اليوم الأحد أنه لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش".

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط.