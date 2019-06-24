ترامب عن العلاقات مع السعودية: لنأخذ أموالهم .. وهذا ما سيحدث لو توقفوا عن التعاون معنا .. الرئيس الأمريكي «المتغطرس» : تحدثت مع الأمير «محمد بن سلمان» وأخبرته أنه يجب أن يدفع لنحميه!

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامببحسب ما نشرته روسيا اليوم ، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من التركيز على محاسبتها في قضايا من قبيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيعمل بوصايا الأمم المتحدة ويأمر الـ"إف بي آي" بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي: "أعتقد أنه تم التحقيق بهذه القضية بعمق".

وأكدت روسيا اليوم إشارة ترامب مجددا إلى أن على السعودية دفع ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة، وأضاف: "تحدثت في الصباح الباكر مع الأمير (محمد بن سلمان) وأخبرته أنه يجب أن يدفع لنحميه".

وعندما سأله المحاور: "وطالما أنهم يدفعون ستتغاضى عن بعض سلوكياتهم المشابهة لهذه؟"، فأجاب ترامب: "لا"، لكنه أشار إلى أن بعض دول المنطقة ومنها إيران "ترتكب أفعالا أكثر فظاعة مما حدث لخاشقجي".

وقال: "قتلت إيران أعدادا كبيرة في يوم واحد، دول أخرى في الشرق الأوسط تشكل مناطق صراع، فإذا نظرت إلى السعودية، عليك أن تنظر إلى إيران والدول الأخرى، لن أذكر أسماء والق نظرة على ما يحدث".

وأضاف: "لست ذلك الغبي الذي يقول لا نريد أن نتعامل معهم (السعوديين) تجاريا"..."ما أقوله هو أنهم ينفقون من 400 إلى 450 مليار دولار في فترة من الزمن. وبالمناسبة، إذا ما أوقفوا التعاون التجاري معنا، أتعلم ما سيقومون بفعله؟ سيتعاملون تجاريا مع الصين وروسيا"، مضيفا للمحاور: "فلنأخذ أموالهم.. فلنأخذ أموالهم يا تشاك".

وتواجه السعودية انتقادات واسعة وخاصة من قبل تركيا على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.

واعترفت السعودية بعد عدة روايات متناقضة بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، والتخلص من جثته بمساعدة "متعاون محلي".

وأعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات بالتورط في الجريمة لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن "الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة".

ترامب عن قضية خاشقجي: التجارة مع السعودية أكثر أهمية من محاسبة حكومتها

لم يجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما إذا كان سيسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب عند سؤاله عما إذا كان سيعمل بوصايا الأمم المتحدة ويأمر االـ"إف بي آي" بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي، وذلك خلال حوار أجراه مع قناة NBC: "أعتقد أن التحقيق بهذه القضية أصبح شديدا.. من قبل الجميع".

وقال الرئيس الأمريكي: "ما أقوله هو أنهم ينفقون من 400 مليار إلى 500 مليار دولار في فترة من الزمن، جميع الأموال والوظائف والمعدات التي يشترونها...".

وعندما قال له المحاور: "هذا هو الثمن، فطالما أنهم يدفعون ستتغاضى عن بعض سلوكياتهم المشابهة لهذه"، أجاب الرئيس الأمريكي قائلا: "لا لا.. لكنني لست ذلك الغبي الذي يقول لا نريد أن نتعامل معهم تجاريا".

وختم الرئيس الأمريكي حديثه عن القضية قائلا: "وبالمناسبة، فإذا ما أوقفوا التعاون التجاري معنا، أتعلم ما سيقومون بفعله؟ سيتعاملون تجاريا مع الصين وروسيا"، على حد تعبيره. (المصدر)