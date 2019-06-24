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الوجه الآخر... فيديو نجل الرئيس اليمني يثير ضجة في السعودية

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الوجه الآخر... فيديو نجل الرئيس اليمني يثير ضجة في السعودية الوجه الآخر... فيديو نجل الرئيس اليمني يثير ضجة في السعودية

ويظهر العميد ناصر في الفيديو وهو يتناول نبتة "القات"، ويرقص على أنغام أغان يمنية برفقة ضابط أمن الرئاسة عبد الله حسين المخلوس والمرافق الشخصي للرئيس هادي، عبدالله محمد القاضي وعدد من القيادات اليمنية، حسبما ذكر المغردون.

وانتقد بعض النشطاء، الفيديو معتبرين أنه "يعكس الوجه الآخر لساسة البلاد" في اليمن الذي يعاني ويلات الحرب منذ ما يقارب خمسة أعوام.

​العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد الألوية الحرس الرئاسي، وضابط أمن الرئاسة عبدالله حسين المخلوس، وعبدالله محمد القاضي الحماية الجسدية للرئيس هادي، والمرافق الشخصي ناصر مهدي ،

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن الفيديو.

ويشهد اليمن، منذ أغسطس/ أب 2014، مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف به دوليا) وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد.

ودخل النزاع مرحلته الأكثر حدة مع تدخل تحالف من الدول العربية تحت قيادة الرياض، في اليمن، دعما لقوات حكومة هادي في سعيها إلى استعادة السيطرة على أراضي البلاد. وبحسب الأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني، أي 75% من عدد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

SputnikNews

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