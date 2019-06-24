تيليجرام تدعم إنشاء دردشات حسب الموقع الجغرافي

أعلنت خدمة التراسل الفوري (تيليجرام) Telegram يوم الأحد عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها يجلب العديد من المزايا التي تركز على تبادل معلومات الاتصال مع الآخرين.

وقالت تيليجرام في منشور على مدونتها: “في التحديث السابق، حسنّا إعدادات الخصوصية، وأضفنا لك وسيلة للتحكم في من يمكنه رؤية رقم هاتفك. واليوم نسهل تبادل معلومات الاتصال على تيليجرام”.

وأضافت الخدمة أن جميع المحادثات أصبحت الآن تملك زر (أضف إلى جهات الاتصال) Add to Contacts في الأعلى. “وهو يسمح لك بإضافة أي شخص يراسلك إلى جهات الاتصال الخاصة بتيليجرام بسرعة، حتى وإن لم تكن تعرف رقم الهاتف الخاص بهم بعد”. كما يمكن حظرهم مباشرةً.

ومن المزايا الجديدة أيضًا إمكانية إضافة الأشخاص القريبين، إذ بالذهاب إلى قسم (جهات الاتصال) Contacts، ثم (أضف الأشخاص القريبين) Add People Nearby، يمكن للمستخدم تبادل معلومات جهات الاتصال مع مستخدمي تيليجرام الذين يقفون بجواره.

وأضافت تيليجرام أيضًا ميزة (الدردشات القائمة على الموقع) Location-Based Chats، إذ يُتيح قسم (الأشخاص القريبون) People Nearby الجديد – إلى جانب إضافة الأشخاص القريبين – الانضمام إلى (المجموعات القريبة) Groups Nearby، إذ يعرض أسماء المجموعات القريبة جغرافيًا مع بعدها بالأمتار، وعدد الأعضاء، كما يمسح بإنشاء (مجموعة محلية) Local Group.

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وقالت تيليجرام في منشورها: إنه أصبح بإمكان مشرفي المجموعات والقنوات نقل الإدارة إلى مستخدمين آخرين. كما حسنت (استثناءات الإشعارات)، فقد أصبح بالإمكان اختيار الدردشات التي يريد المستخدم عرض معايناتها.

وفيما يتعلق بالمزايا الخاصة بنظام تشغيل دون غيره، فقد أصبح بإمكان مستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) iOS استخدام اختصارات المساعد الرقمي (سيري) Siri لفتح الدردشات.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.