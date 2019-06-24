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"إيفو":انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني لأدنى مستوى بـ5 سنوات

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"إيفو":انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني لأدنى مستوى بـ5 سنوات "إيفو":انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني لأدنى مستوى بـ5 سنوات

مباشر: انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني لأدنى مستوى في 5 سنوات خلال الشهر الجاري، مع تراجع أداء قطاعي التصنيع والخدمات.

وكشفت بيانات معهد "إيفو" اليوم الاثنين أن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني سجل مستوى 97.4 نقطة في يونيو/حزيران الجاري، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2014، ومقابل مستوى 97.9 نقطة في مايو/آيار السابق له.

أما على صعيد مؤشر تقييم الوضع الحالي داخل أكبر أوروبي فتحسن في الشهر الجاري عند 100.8 نقطة، وذلك من مستوى 100.7 نقطة في مايو/آيار.

وفيما يتعلق بمؤشر التوقعات الاقتصادية فسجل مستوى 94.2 نقطة في يونيو/حزيران الجاري، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ومقابل مستوى 95.2 نقطة في الشهر الماضي.

وصرح كليمنس فيوست رئيس معهد "إيفو" بأن الاقتصاد الألماني يتجه نحو الركود، وأن مناخ الأعمال داخل قطاعي التصنيع والخدمات تدهور.

وسجل مؤشر الثقة في قطاع التصنيع مستوى 1.5 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 3.9 نقطة في الشهر الماضي.

كما تراجعت الثقة في قطاع الخدمات في يونيو/حزيران الجاري عند 20 نقطة، مقابل 21 نقطة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.1390 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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