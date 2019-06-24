حزب أردوغان يخسر انتخابات إسطنبول للمرة الثانية لصالح المعارضة

مباشر: تمكن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من الفوز في إعادة انتخاب عمدة إسطنبول، في خسارة للمرة الثانية لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت النتائج الأولية لإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول التركية بالأمس الأحد، أن حزب الشعب الجمهوري لم ينجح فقط في جولة الإعادة لكنه حقق النصر بأغلبية كبيرة.

وبحسب النتائج غير الرسمية التي نقلتها وكالة الأناضول، فإن حزب إكرم إمام أوغلو فاز بعدما حصد نحو 54.03 بالمائة من الأصوات في مقابل 45.09 بالمائة لصالح حزب التنمية والعدالة.

وكان حزب الرئيس رجب طيب أردوغان طالب بإعادة إجراء الانتخابات المحلية في أكبر مدينة تركية والتي وقعت في أواخر مارس/آذار الماضي وسط مزاعم بوجود مخالفات في العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في لاحق من اليوم الإثنين، بحسب لجنة الانتخابات التركية.

وأعلن عمدة المعارضة الجديد في إسطنبول "إكرم إمام أوغلو" النصر في وقت متأخر بالأمس، قائلاً: نريد أن نبدأ فصلاً جديداً وحقبة جديدة.

وبحلول الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.5 بالمائة لتهبط العملة الخضراء إلى 5.7283 ليرة.