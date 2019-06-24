أخبار عاجلة

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط -
مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي -
أمريكا تصف استهداف مطار أبها بـ"العمل الجبان" -
ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بالختام وسط ترقب قمة العشرين -
مؤسسة النقد السعودية تطلق منصة "إيصال" لفواتير الأعمال -
اعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مخابزكم المتطورة المحدودة -
الكويت تدين الهجوم "الإرهابي" على مطار أبها بالسعودية -
مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018 -
الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول -
بومبيو يصل إلى السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

Google+ Print
إعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) إعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/27 في المقر الرئيسي لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني في مدينة الخبر، طريق الملك فيصل، مبنى بوابة أعمال الخبر، الطابق الثامن.

تود شركة تشب العربية للتأمين التعاوني إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/24، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي

مصر تُدين حادث استهداف مطار أبها السعودي

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط

الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول

الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 12.5% في الربع الأول

مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018

مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018