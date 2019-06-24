إعلان شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/27 في المقر الرئيسي لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني في مدينة الخبر، طريق الملك فيصل، مبنى بوابة أعمال الخبر، الطابق الثامن.

تود شركة تشب العربية للتأمين التعاوني إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين 21 شوال 1440هـ الموافق 2019/06/24، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.