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إعلان شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2018م

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م

- الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2018م

- الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهم.

-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2018م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

-الموافقة على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000 ) ستمائة الف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م بواقع 200,000 ريال لكل منهم ..

-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء شركة المملكة القابضة لعدد 4,766,182 سهم في شركة ليفت وبدون شروط تفضيلية .

-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة غير مباشرة فيها، كون شركة المملكة التي يمتلك رئيس مجلس الإدارة 95% من اسهمها مالك رئيسي من ملاك شركة المركز التجاري ، وهي عبارة عن استئجار شركة المملكة مكاتب في الدور 66 في برج المملكة) وذلك مقابل ايجار سنوي يبلغ 6,000,000 ريال سعودي وذلك حسب شروط التعاقد.

- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام (عضو تنفيذي) في مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 07/01/2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04/06/2021م خلفا للعضو المستقيل الأستاذ محمد محمود فهمي.

مباشر (اقتصاد)

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