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إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2019 (الاجتماع الأول)

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إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2019 (الاجتماع الأول) إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 2 لعام 2019 (الاجتماع الأول)
تود شركة زهرة الواحة للتجارة أن توضح أنه قد حضر أجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2) لعام 2019م (الأجتماع الأول) الذى عقد بتاريخ 20 شوال 1440هـ الموافق 23 يونيو 2019م

حيث ترأس الأجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد حمود إبراهيم الذياب

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الأتى أسمائهم

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى

4- الأستاذ / طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ / عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدي عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ / أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / طارق عبد الرحمن صالح السدحان

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ / طارق عبد الرحمن صالح السدحان

مباشر (اقتصاد)

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