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موافقة الهيئة على طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية

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موافقة الهيئة على طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية موافقة الهيئة على طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية زيادة رأس مالها من (12,500,000) ريال إلى (25,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (12,500,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,250,000) سهم إلى (2,500,000) سهم، بزيادة قدرها (1,250,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

مباشر (اقتصاد)

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