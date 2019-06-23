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إعلان صندوق الجزيرة موطن ريت إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت

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إعلان صندوق الجزيرة موطن ريت إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت إعلان صندوق الجزيرة موطن ريت إعلان شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت
تعلن شركة الجزيرة للأسواق المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق موطن ريت عن فترة السنة كاملة ( النصف الثاني من العام 2018م والنصف الأول من 2019م) على النحو التالي:

- إجمالي الأرباح الموزعة 5,900,000 ريال سعودي.

- ستكون التوزيعات النقدية على أساس 11.8 مليون وحدة قائمة

- قيمة الربح الموزع يبلغ 0.50 ريال سعودي (50 هللة لكل وحدة) بعائد نسبته إلى سعر الطرح الأولي للوحدة يبلغ 5 %.

- نسبة التوزيعات تبلغ 5.13% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ يوم الأحد 24/07/1440هـ الموافق 31/03/2019.

- ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 24/10/1440هـ الموافق 27/6/2019م.

- سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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