تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن اكتمال سداد قيمة الصكوك الإسلامية بمبلغ 1.2 مليار ريال

بند توضيح مقدمة يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أن تعلن عن قيامها بسداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية، بمبلغ 1.2 مليار ريال، بتاريخ 23 يونيو 2019م. نوع الإصدار صكوك بالريال السعودي قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 1,200,000,000 ريال نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي % 100 العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 1,200 صك تاريخ الإصدار 1435-08-25 الموافق 2014-06-23 تاريخ توقف تداولها 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1,000,000 للصك قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد 0 ريال تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 20 - 10 - 1440 هـ الموافق 23-6-2019م اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال بنك الرياض، بإمكان المستثمرين الاتصال بالوكيل عن طريق الهاتف رقم 0114013030 تحويلة 3206 معلومات اضافية علماً بأن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر على نتائج الربع الثاني للعام الحالي 2019م.

هذا وتود شركة بتروكيم أن تعرب عن شكرها لجميع مستثمريها وتخص حاملي هذا الإصدار من صكوكها على الثقة التي أولوها للشركة.

والله الموفق،،،