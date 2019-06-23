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نتائج مبكرة تشير إلى حصول مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا على نسبة 50.72% -
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نتائج مبكرة تشير إلى حصول مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا على نسبة 50.72%

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© REUTERS / STRINGER

وتعتبر هذه النتائج جزئية حيث يتواصل فرز أصوات الناخبين في نحو 2800 مكتب تصويت من أصل 3861 مكتب.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب.

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