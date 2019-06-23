بورصة العملات المشفرة أوكي إكس تدرج عملة يو إس دي إكس

أعلنت اليوم "أوكي إكس"، وهي بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم، عن إدراج "يو إس دي كي"، وهي عملة مستقرة ("ستايبل كوين") مرتبطة بالدولار الأمريكي شارك في إطلاقها كل من شريكتيها الاستراتيجيتين، "أوكي لينك" و"برايم تراست". وسيتم إدراج العملة المستقرة الجديدة ("ستايبل كوين") على منصة تداول العملات الالزامية والعملات الرمزية ("سي تو سي") مقابل ست عملات إلزامية - الرنمينبي (CNY)، والدونغ الفيتنامي (VND)، والجنيه الإسترليني (GBP)، والروبل الروسي (RUB) واليورو (EUR)، والليرة التركية (TRY)؛ وعلى منصة تداول فوري مع 11 زوج من العملات كما هو مبيّن أدناه.

"بي تي سي" (بيتكوين) / "يو إس دي كي" "إي تي سي" (الإيثيريوم الكلاسيكي) / "يو إس دي كي" "تي آر إكس" (الترون) / "يو إس دي كي" "إل تي سي" (لايتكوين) / "يو إس دي كي" "بي سي إتش" (بيتكوين كاش) / "يو إس دي كي" "بي إس في" (عملة بيتكوين إس في) / "يو إس دي كي" "إي تي إتش" (الإيثيريوم) / "يو إس دي كي" "إي أو إس" (عملة "إي أو إس") / "يو إس دي كي" "يو إس دي تي"/ "يو إس دي كي" "أوكي باي" / "يو إس دي كي" "إكس آر بيه" (الريبل) / "يو إس دي كي"

وتعدّ عملة "يو إس دي كي" عملة مستقرة ("ستايبل كوين")، متوافقة مع المعيار التقني "إي آر سي 20"، شاركت في تطويرها كلّ من "أوكي لينك"، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، و"برايم تراست"، وهي شركة لإدارة الأموال مرخّصة في الولايات المتحدة الأمريكية. إن كل عملة "يو إس دي كي" مدعومة بما يساوي 1 دولار أمريكي من الحساب الخاص التابع لشركة "برايم تراست". بالتالي، وبما أن سعر تحويل العملة مضمون بنسبة 1:1 بين "يو إس دي كي" والدولار الأمريكي، تبقى القيمة النقدية محفوظة بنسة 100 في المائة. وستتولى شركة متخصصة في مجال مراجعة الحسابات رفع التقارير الشهرية الى الجمهور، من أجل ضمان القدر الأكبر من الشفافية.

وللإحتفال بعملية الإدراج، ستطلق "أوكي إكس" حملة تستمر يومين بالإشتراك مع "أوكي لينك"، تقدم بموجبها علاوة تحويل تبلغ 1 في المائة حصرياً لمستخدمي بورصة "أوكي إكس". ويمكن للمستخدمين طوال الفترة الترويجية تحويل عملات "يو إس دي تي" إلى "يو إس دي كي" بسعر خاص (1 إلى 1.01).

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال أندي تشونغ، رئيس العمليات لدى "أوكي إكس": "نحن متحمسون للغاية لإدراج عملة ’يو إس دي كي‘. وبفضل الدعم الذي توفره العملة المستقرة ’ستايبل كوين‘ الجديدة، نحن نتقدم خطوة إلى الأمام نحو بناء اقتصاد جديد قائم على تكنولوجيا التعاملات الرقمية ’بلوك تشاين‘، بشكل يعزز الإدماج المالي من خلال إلغاء الوساطة." وأضاف: "نحن نتفهم الإزعاج الذي يشكله التدقيق من الطرف الثالث. ولكن مع إصدار هذه العملة المستقرة المتوافقة، نأمل أن نتمكن من تزويد مستخدمينا بتجربة تداول آمنة وموثوقة تضمنها الشفافية العالية والتدقيق المنتظم. ونحن نتطلع في المستقبل إلى دمج عملة’يو إس دي كي‘ في المزيد من التطبيقات اللامركزية ضمن منظومة ’أوكي إكس‘."