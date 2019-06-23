إدراج أوكي باي و يو إس دي كيفي بورصة بيتفينيكس

أعلنت اليوم "أوكي إكس"، وهي بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم، عن إدراج عملتها الرمزية الأصلية، "أوكي باي"، في "بيتفينيكس"، وهي بورصة أخرى رائدة للعملات المشفرة. ستقوم "بيتفينيكس" أيضًا بإدراج "يو إس دي كي"، العملة المستقرة ("ستايبل كوين") التي شاركت في تطويرها كل من "أوكي لينك"، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعاملات الرقمية ("بلوك تشاين")، و"برايم تراست"، وهي شركة لإدارة الأموال مرخّصة في نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيتم رسمياً فتح تسعة أزواج جديدة من العملات للتداول في بوصة "بيتفينيكس" في 13 يونيو 2019 من الساعة العاشرة صباحاً (بالتوقيت العالمي الموّحد) بما في ذلك "يو إس دي كي" / "يو إس دي" (الدولار)، "بي تي سي" (بيتكوين) / "يو إس دي كي"، "إي تي إتش" (الإيثيريوم) / "يو إس دي كي"، "يو إس دي تي" / "يو إس دي كي"، "إي أو إس" (عملة "إي أو إس") / "يو إس دي كي"، "أوكي باي" / "يو إس دي" (الدولار)، "أوكي باي" / "بي تي سي" (بيتكوين)، "أوكي باي" / "إي تي إتش" (الإيثيريوم)، "أوكي باي" / "يو إس دي تي".

ومن خلال تمكين المنظومة الخاصة بـ"أوكي إكس"، تسمح "أوكي باي" لمستخدمي "أوكي إكس" بالقيام بمهام مختلفة مثل الإعداد لبورصة شريكة لـ"أوكي إكس"، وتسوية رسوم التداول، والاشتراك في عملات رمزية جديدة على منصة "أوكي جامبستارت" لبيع العملات الرمزية. ومع حالات استخدام متعددة، استحوذت "أوكي باي" على المزيد من الحصص في السوق على مرّ الأشهر، وفقاً للبيانات التي تم الكشف عنها على الموقع الإلكتروني "كوين ماركت كاب".

تعمل "أوكي باي"، وهي العملة الرمزية الأصلية لـ"أوكي إكس"، حالياً في شبكة "إيثيريوم" ("إي آر سي 20"). في أواخر هذا العام، ستنتقل "أوكي باي" إلى "أوكي تشاين"، وهي التعاملات الرقمية ("بلوك تشاين") التي تقوم "أوكي إكس" بتطويرها. ووصلت الآن إلى مرحلة الاختبار النهائية.

وقال أندي تشونغ، رئيس العمليات لدى "أوكي إكس" في معرض تعليقه على الأمر: "نهدف إلى تعزيز اقتصاد جديد باستخدام تكنولوجيا التعاملات الرقمية (’بلوك تشاين‘). ومن أجل تحقيق إدماج مالي غير وسيط، لا نعمل لوحدنا كأننا نعيش في جزيرة معزولة. نؤمن بأن المفتاح الرئيسي لتحفيز نمو السوق يتطلب عملاً جماعياً، لهذا السبب قمنا بتوحيد جهودنا مع جهات فاعلة أخرى رائدة في القطاع لإطلاق شرارة كيمياء جديدة". وأضاف: "إن إدراج ’أوكي باي‘ في بورصة ’بيتفينيكس‘ ليس سوى البداية، فهذا الأمر يعكس اعتراف أقراننا بعملتنا الرمزية الأصلية ومنصتنا، وسنواصل استكشاف المزيد من الفرص في جميع أنواع التعاونات مع الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع. لن نألوا جهداً أبداً في سبيل صقل سوقاً للتداول عادلاً وشفافاً، ونرحب بالشركاء ذوي العقلية المتشابهة للعمل معنا".