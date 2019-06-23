إعلان الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

2.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م.

3.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4.الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. الموافقة على تعيين السادة/ شركة المحاسبون المتضامنون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم .

6. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31-12-2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.

7.الموافقة على توصية المجلس على رهن المعدات وآلات الاضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الإقتراض من صندوق التنمية الصناعية.

8.الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

9.الموافقة على تعديل لائحة سياسة مكافأت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة.

10.الموافقة على توصية مجلس الادارة بأستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه.

11.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة.