إعلان الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الثاني )

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5) الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال، كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.

9) الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

10) الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

11) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

12) الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

13) الموافقة على إعتماد سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية.