موريتانيا.. ولد الشيخ الغزواني يعلن فوزه بالانتخابات

مباشر: أعلن المرشح ووزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، مشيرا إلى أن ما تبقى من الأصوات لن يكون لها أي تأثير على النتائج.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنه تم حتى الآن فرز قرابة 82 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما أشارت النتائج إلى تقدم ولد الشيخ الغزواني بنسبة 50.7 بالمئة.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، أظهرت صباح اليوم إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يحظى بدعم من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

وأفادت "سكاي نيوز" أن نتائج فرز حوالي عشرة في المائة من الأصوات في انتخابات موريتانيا، أظهرت تقدم ولد الشيخ الغزواني بأكثر من 50 في المائة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو 19 في المائة، في حين جاء بيرام ولد أعبيد في المرتبة الثالثة، بقرابة حوالي 17 في المائة.

ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أي نتائج رسمية حتى الآن.

وخاض هذه الانتخابات 6 مرشحين، وإذا لم يحصل أحدهم على أكثر من 50 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، يتأجلّ الإعلان عن رئيس موريتانيا الجديد إلى الشهر المقبل، بعد إجراء جولة ثانية من الانتخابات، سيتنافس فيها حسب التوقعات، مرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين، ووزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية والرئيس محمد ولد عبد العزيز.

في وقت سابق، قالت لجنة الانتخابات بموريتانيا، إن نسبة المشاركة، تجاوزت 60بالمائة ، وأكدّت أنّ العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي، دون تسجيل خروقات كبيرة.

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