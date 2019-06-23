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نتائج أولية.. الغزواني يتقدم في انتخابات موريتانيا

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نتائج أولية.. الغزواني يتقدم في انتخابات موريتانيا نتائج أولية.. الغزواني يتقدم في انتخابات موريتانيا

مباشر: أظهرت النتائج الأولية  للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يحظى بدعم من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

وأفادت قناة سكاي نيوز أن نتائج فرز حوالي عشرة في المائة من الأصوات في انتخابات موريتانيا، أظهرت تقدم ولد الشيخ الغزواني بأكثر من 50 في المائة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو 19 في المائة، في حين جاء بيرام ولد أعبيد في المرتبة الثالثة، بقرابة حوالي 17 في المائة.

ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أي نتائج رسمية حتى الآن.

وخاض هذه الانتخابات 6 مرشحين، وإذا لم يحصل أحدهم على أكثر من 50 بالمائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، يتأجلّ الإعلان عن رئيس موريتانيا الجديد إلى الشهر المقبل، بعد إجراء جولة ثانية من الانتخابات، سيتنافس فيها حسب التوقعات، مرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين، ووزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية والرئيس محمد ولد عبد العزيز.

في وقت سابق، قالت لجنة الانتخابات بموريتانيا، إن نسبة المشاركة، تجاوزت 60بالمائة ، وأكدّت أنّ العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي، دون تسجيل خروقات كبيرة.

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