اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة التعاقد على خط انتاج جديد.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن التعاقد على خط انتاج جديد لانتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) باوزان مختلفة تاريخ البدء في إنشاء المشروع خلال شهر يونيو 2019م تكلفة المشروع. إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لخط الانتاج شاملة قيمة شراء الخط وملحقاته ومصاريف التركيب 14 مليون ريال سعودى طريقة التمويل للمشروع سيتم تمويل خط الانتاج بشكل رئيسي اعتماداً على القروض البنكية متوسطة الاجل، وجزئياً من التمويل النقدى الذاتى للشركة التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع نهاية الربع الثالث 2019م الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة زيادة القدرة الانتاجية بنسبة 11.58% سنويا، مما سوف يساهم فى نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلى والتصدير، والذى سوف ينعكس على تحسين اداء الشركة بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة الربع الرابع 2019م التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع نهاية الربع الثالث 2019م مدة الإنتاج التجريبي للمشروع اسبوعان من بدء الانتاج التجريبى التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع الربع الرابع 2019م الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع شركة هيسكى لانظمة الحقن أطراف ذات علاقة لايوجد اطراف ذات علاقة معلومات اضافية سوف يساهم خط الانتاج الجديد فى زيادة الحصة السوقية للشركة فى قطاع البلاستيك

مباشر (اقتصاد)