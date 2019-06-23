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تعلن مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يناير حتى 30 يونيو 2019 م

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تعلن مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يناير حتى 30 يونيو 2019 م تعلن مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يناير حتى 30 يونيو 2019 م
تعلن مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يناير 2019م وحتى 30 يونيو 2019م وذلك على النحو التالي :

1- إجمالي الأرباح الموزعة 30,800,000 ريال سعودي.

2- عدد الوحدات المستحقة للتوزيعات 88 مليون وحدة .

3- قيمة الربح الموزع 0.35 ريال لكل وحدة (35 هللة) ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.5% .

4- نسبة التوزيع 3.6% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1440/04/23هـ الموافق 2018/12/31م .

5- ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م (نهاية يوم التداول بتاريخ 1440/10/24هـ الموافق 2019/06/27م).

6- تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق .

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بيانتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقه في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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