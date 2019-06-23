مقترح باستثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان

جى بي سي نيوز :- نقلت رويترز، السبت، عن جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قوله، إن المرحلة الأولى من خطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأضافت : أن خطة ترامب تقترح إقامة طريق كلفته 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة.

خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط تدعو إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز.

وقالت الوثائق، إن الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدم كوشنر صهر ترامب الخطة خلال ورشة "السلام من أجل الازدهار" المزمع عقدها في العاصمة البحرينية المنامة الشهر الحالي.

وكان كوشنر أعلن في نيسان/أبريل أن إعلان الخطة سيكون بعد شهر رمضان، في شهر حزيران/يونيو، وقال إنها "ستكرّس القدس عاصمة لإسرائيل"، ولن تأتي على ذكر حل الدولتين، رغم أنه محور الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتألف الخطة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، من شق سياسي، يتناول قضايا جوهرية مثل وضع القدس، وشق اقتصادي، يهدف إلى"تعزيز اقتصاد الفلسطينيين".