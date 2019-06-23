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تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

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تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: ـ

- المهندس/ صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي (رئيس مجلس الإدارة).

- المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد محمد خالد الدهلوي ـ عضو لجنة المراجعة.

وأعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن حضور الجمعية وهم: ـ

- أ. محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة.

- أ.علي عبد الرحمن عبد الله القويز

- د. خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

- د. مكارم صبحي عبد الجليل بترجي.

- أ. سلطان صبحي عبد الجليل بترجي

وذلك لظروف خاصة بهم.

مباشر (اقتصاد)

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