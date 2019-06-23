تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: ـ
- المهندس/ صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي (رئيس مجلس الإدارة).
- المهندس/ صالح أحمد علي حفي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ أحمد محمد خالد الدهلوي ـ عضو لجنة المراجعة.
وأعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن حضور الجمعية وهم: ـ
- أ. محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة.
- أ.علي عبد الرحمن عبد الله القويز
- د. خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي
- د. مكارم صبحي عبد الجليل بترجي.
- أ. سلطان صبحي عبد الجليل بترجي
وذلك لظروف خاصة بهم.