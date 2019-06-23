تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس

إشارة إلى إعلان شركة الحمادي للتنمية والاستثمار المنشور بتاريخ 14/10/1440هـ الموافق 17/06/2019م عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الإعلان فيه عن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات، تعلن شركة الحمادي للتنمية والاستثمارعن قرارات مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 19/10/1440هـ الموافق 22/06/2019م، عن إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان وفق الآتي :

- تعيين الاستاذ/صالح بن محمد الحمادي (رئيسأ للمجلس)

- تعيين الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي (نائباً لرئيس المجلس )

- تعيين الاستاذ / محمد بن صالح الحمادي (عضوا منتدب)

- لجنة الترشيحات والمكافآت

1) الدكتور/ سامي بن عبدالله السعيد

2) الأستاذ/ فهد بن سليمان النحيط

3) الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي

- وتجدر الإشارة الي أنه تمت الموافقة على إختيار لجنة المراجعة خلال إجتماع الجمعية العامة العادية ، وهم الأعضاء التالي أسمائهم:

1) الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني

2) الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريان

3) الدكتور/ ناصر بن حمد السيف (عضو من خارج المجلس)

بالإضافة إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعيين أمين سر المجلس.