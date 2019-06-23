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"الخارجية" تعلن الإفراج عن اردني محتجز لدى الحوثي

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"الخارجية" تعلن الإفراج عن اردني محتجز لدى الحوثي "الخارجية" تعلن الإفراج عن اردني محتجز لدى الحوثي

جي بي سي نيوز:- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان المواطن الأردني الذي كان محتجزا من قبل جماعة الحوثي في اليمن منذ تاريخ  ١٢-٢-٢٠١٨ قد وصل قبل قليل إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد ان اكتملت إجراءات نقله من جمهورية اليمن الشقيقة إلى الأردن .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، بأنه وبتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد أثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن الاردني وتأمين عودته الى المملكة.  وأضاف القضاة أنه تم أصدار  وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة  وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة.

 

جي بي سي نيوز

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