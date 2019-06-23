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إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني)

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إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني) إعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الاجتماع الثاني)
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2018م.

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبمبلغ إجمالي قدره 1,400,000 ريال.

5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعاب، حيث تمت الموافقة على تعيين السادة/ شركة د. محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ خالد بن سعد بن محمد المرشد عضواً في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 21/01/2019م إلى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30-06-2021م وذلك بديلا عن العضو المستقيل من عضوية المجلس الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/01/2019م .

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم بن عبد العزيز السنيدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 21/10/2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2021م وذلك بديلاً عن العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ فيصل بن سعود المعمر على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ 21/10/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

8) الموافقة على إستبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

9) الموافقة على إستبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م وإعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية..

مباشر (اقتصاد)

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