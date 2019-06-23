أفضل فلاشات الكاميرات الخارجية لعام 2019

يُعد التعرض للضوء أحد أهم عناصر التصوير الناجح، ولهذه الغاية يُستخدم الفلاش، الذي يأتي بعضه مدمجًا في الكاميرا، أو يمكن أن يكون خارجيًا. وهناك في السوق العديد من أنظمة الفلاش الخارجية التي يمكن استخدامها مع مختلف أنواع الكاميرات.

واليوم نستعرض لكم أشهر وأفضل الخيارات المعقولة السعر من أنظمة الفلاش الخارجية:

أفضل فلاش كاميرا إجمالًا: Profoto A1X.

لماذا ينبغي لك شراؤه؟ فلاش سريع، وعالي الطاقة لجميع ممارسات التصوير الفوتوغرافي.

لماذا اخترنا Profoto A1X؟

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عندما نبحث عن الفلاش المثالي، فهناك بعض الصفات التي نرغب فيها مثل: التصميم المتميز، والأداء الثابت، والموثوقية. ويحقق فلاش Profoto A1X هذه الصفات الثلاث، فهو يتمتع بقوة خرج قدرها 76 واطًا في الثانية، بالإضافة إلى واجهة المستخدم النظيفة والسهلة الاستخدام.

ويمتاز Profoto A1X بزمن إعادة تدوير لا يتجاوز ثانية بكامل طاقته، مما يضمن لك عدم تفويت أي لقطة. كما أن لديه نطاق إخراج واسع مع 9 محطات، وفي الحد الأدنى من إعادة تدوير الطاقة، فإن سرعته لا تتجاوز 0.05 من الثانية. ويضم الفلاش بطارية تسمح – في الشحنة الواحدة – بنحو 450 ومضة فلاش بالطاقة الكاملة. ويمتاز الفلاش أيضًا بأنه متوافق مع العديد من العلامات التجارية، مثل: سوني، ونيكون، وكانون.

أفضل فلاش لكاميرات كانون: Canon Speedlite 600EX II-RT.

لماذا ينبغي لك شراؤه؟ طاقة فلاش متسقة مع نظام تشغيل راديوي مدمج بتردد 2.4 جيجاهرتز.

لمن هو موجه؟ لمصوري كانون، خاصةً المهتمين بفلاش الكاميرا.

لماذا اخترنا Canon Speedlite 600EX II-RT؟

صُمم فلاش Canon Speedlite 600EX II-RT الرائد من كانون للاستخدام الاحترافي، وهو يوفر تزامنًا عالي السرعة، مما يسمح بالتصوير بأي سرعة لغالق الكاميرا. ويمتاز بأنه يأتي مع نظام تشغيل راديوي مدمج بتردد 2.4 جيجاهرتز، يسمح بالتواصل مع ما يصل إلى 15 فلاشًا خارجيًا منفصلًا عن الكاميرا.

أفضل فلاش لكاميرات نيكون: Nikon SB-5000 AF Speedlight.

لماذا ينبغي لك شراؤه؟ لأجل الإضاءة السلكية واللاسلكية المتقدمة، ونظام التبريد المتطور.

لمن هو موجه؟ لمصوري نيكون

لماذا اخترنا Nikon SB-5000 AF Speedlight؟

يمتاز هذا الفلاش بنظام التبريد المدمج، الذي يسمح بما يصل إلى 100 ومضة فلاش متتالية بالطاقة الكاملة، دون أن ترتفع درجة الحرارة. كما يمتاز بإمكانية التحكم الراديوي، مما يسمح بالتواصل مع عدد من الفلاشات الخارجية المنفصلة عن الكاميرا.

أفضل فلاش لكاميرات سوني: Sony HVL-F60RM.

لماذا ينبغي لك شراؤه؟ لأن له قابلية كبيرة للحمل، وتعدد الاستخدامات، بما في ذلك التحكم للاسلكي TTL.

لمن هو موجه؟ لمصوري سوني من جميع المستويات.

لماذا اخترنا Sony HVL-F60RM؟

يوفر فلاش Sony HVL-F60RM السرعة والكفاءة المطلوبتين لبعض سيناريوهات التصوير. وهو يوفر إعدادين للذاكرة. وعلى غرار فلاش Profoto A1X، فهو يوفر زمن إعادة تدوير للطاقة ممتاز لا يتجاوز 1.7 من الثانية، كما يمكن تخفيضه إلى 0.6 من الثانية. ويسمح نظام الاستقبال والإرسال المدمج البالغ تردده 2.4 جيجاهرتز بالتحكم بالفلاش لاسلكيًا.

أفضل فلاش لكاميرات فوجي فيلم: Godox VING V860IIF.

لماذا ينبغي لك شراؤه؟ لأدائه الفائق مقارنةً بمصابيح فوجي فيلم الداخلية.

لمن هو موجه؟ لمصوري فوجي فيلم.

لماذا اخترنا Godox VING V860IIF؟

مع أن شركة فوجي فيلم تصنع كاميرا ممتازة، إلا أن الفلاشات التي تصنعها ليست بالجودة ذاتها، لذا تنتج شركة Godox فلاشات موجهة لمصوري كاميرات فوجي فيلم، ويُعد Godox VING V860IIF أحدها، وهو يمتاز ببطاريته القابلة للشحن، والتي تسمح – في الشحنة الواحدة – بنحو 650 ومضة فلاش بالطاقة الكاملة، متفوقةً على فلاش Profoto A1X. وعلى غرار الفلاشات المذكورة آنفًا، فهو يدعم التحكم اللاسلكي.

أفضل فلاش لكاميرات أوليمبوس، وباناسونيك: Godox TT6850 Thinklite.

لماذا ينبغي لك شراؤه؟ بسبب الجودة، والكثير من المزايا من شركة موثوقة.

لمن هو موجه؟ لمصوري باناسونيك.

لماذا اخترنا Godox TT6850 Thinklite؟

على غرار شركة فوجي فيلم، فإن إنتاج شركتي باناسونيك، وأوليمبوس من الفلاشات محدود، لذا يلجأ مستخدمو كاميرات هاتين الشركتين إلى فلاشات شركات خارجية، مثل: Godox TT6850 Thinklite.