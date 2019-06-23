انتخابات موريتانيا... وزير الدفاع السابق يتصدر النتائج بعد فرز ربع أصوات الناخبين

نواكشوط — سبوتنيك. وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات أنه "بعد فرز 25 بالمائة من مكاتب التصويت حصل ولد الغزواني على 50.12 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين، وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "جاء في المركز الثاني سيدي محمد ولد ببكر بنسبة 19%، وثالثا بيرام ولد اعبيدي بـ 17 بالمئة.

© REUTERS / STRINGER

وتعتبر هذه النتائج جزئية حيث يتواصل فرز أصوات الناخبين في نحو 2800 مكتب تصويت من اصل 3861 مكتب.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب.