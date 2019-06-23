أخبار عاجلة

وزير ليبي سابق: أطراف كثيرة تعمل لصالح السراج في الخارج -
ستاد إفريقيا | لقاء مع كابتن طارق مصطفى - السبت 22 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة -
الجيش اليمني يستعيد مواقع جنوب الحديدة و"أنصار الله" تعلن إحباط هجوم -
انتخابات موريتانيا... وزير الدفاع السابق يتصدر النتائج بعد فرز ربع أصوات الناخبين -
بعد القفزة القوية.. الذهب يربح 118 دولاراً في 18 يوماً -
الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر بـ"أنصار الله" بهجوم شمال الضالع -
لماذا يجب منع إطلاق عملة فيسبوك "ليبرا"؟ -
ترند الموجز|تفاصيل إصابة نجم المنتخب..وارتفاع قياسي للذهب..ومشهد تاريخي للجماهير بعد المباراة..وهجوم عنيف على هنيدي..وقصف جبهة من ساويرس -
خالد بيومي يتوقع تشكيلة منتخب المغرب أمام ناميبيا -
لقاءات ما بعد فوز نيجيريا على بوروندي في كأس أمم إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

انتخابات موريتانيا... وزير الدفاع السابق يتصدر النتائج بعد فرز ربع أصوات الناخبين

Google+ Print

نواكشوط — سبوتنيك. وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات أنه "بعد فرز 25 بالمائة من مكاتب التصويت حصل ولد الغزواني على 50.12 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين، وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "جاء في المركز الثاني سيدي محمد ولد ببكر بنسبة 19%، وثالثا بيرام ولد اعبيدي بـ 17 بالمئة.

© REUTERS / STRINGER

وتعتبر هذه النتائج جزئية حيث يتواصل فرز أصوات الناخبين في نحو 2800 مكتب تصويت من اصل 3861 مكتب.

ويتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، ورئيس السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته الحكم لرئيس منتخب.

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"

8 الصبح - الحكومة : نقلة صحية نوعية مع انطلاق "التأمين الشامل"

هوك: نعمل عن كثب مع الحكومة السعودية للتصدي للتهديد الإيراني

هوك: نعمل عن كثب مع الحكومة السعودية للتصدي للتهديد الإيراني

بريطانيا ترد على الحكومة المصرية بشأن بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في مزاد علني.. بيان رسمي

بريطانيا ترد على الحكومة المصرية بشأن بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في مزاد علني.. بيان رسمي

رئيسة الحكومة البريطانية تشعر بخيبة أمل لقرار وقف تصدير السلاح إلى السعودية

رئيسة الحكومة البريطانية تشعر بخيبة أمل لقرار وقف تصدير السلاح إلى السعودية