بـ50 مليار دولار..أمريكا تكشف الجانب الاقتصادي لمبادرتها للسلام بالشرق الأوسط

مباشر: كشفت الإدارة الأمریكیة الیوم السبت، عن الجانب الاقتصادي لمبادرتھا للشرق الأوسط والذي یتضمن تخصیص مبلغ 50 ملیار دولار لتمویل استثمارات في الأراضي الفلسطينية.

وقال البیت الأبیض في إعلان على موقعه الإلكتروني، إن المبادرة المسماه "السلام من أجل الرخاء" قادرة على تغییر الضفة الغربیة وغزة جذریا وفتح صفحة جدیدة في التاریخ الفلسطیني لیس من خلال المحن والخسارة بل بالحریة والكرامة".

وستتضمن الخطة استثمارات بمقدار 50 ملیار دولار أمریكي على مدى 10 سنوات، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

كما تتضمن استثمارات من القطاع الخاص في مجالات ریادة الاعمال والمشروعات الصغیرة والسیاحة والزراعة والإسكان والتصنیع والموارد الطبیعیة.

وقال البیت الأبیض إن الخطة "ھي أكبر الجھود الدولیة الطموحة من أجل الشعب الفلسطیني حتى الأن".

وأضاف أن الاستثمارات تستھدف في المرحلة الأولى إزالة العراقیل امام النمو وعمل المشروعات الأساسیة التي تخلق زخما ووظائف وزیادة اجمالي النتاج المحلي.

وستعرض الإدارة الامریكیة ھذه الخطة في ورشة تستضیفھا البحرین یومي 25-26 من یوینو/ حزيران الجاري.

وقال البیت الأبیض إن "تلك الورشة فرصة حیویة للقاء قادة الحكومات والمجتمع المدني وقادة الأعمال لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتیجیات وحشد الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادیة المحتملة التي یمكن تحقیقھا من خلال اتفاق للسلام".(

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