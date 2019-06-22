أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - لما تسمع الفيديو ده مستحيل تعدي يوم من غير ما تقرأ قرآن -
6 أسئلة حول عملة فيسبوك الرقمية المسماة ليبرا -
الشريك المؤسس لفيسبوك: “ليبرا مرعبة” -
قائمة بأبرز الألعاب التي ستكون متاحة على خدمة جوجل ستاديا -
دل تصلح ثغرة أمنية عرَّضت ملايين الحواسيب للخطر -
أمازون تريد بيع المراقبة كخدمة -
البحرين تحدد موعد تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة -
32 % نسبة المشاركة في الانتخابات الموريتانية حتى منتصف اليوم -
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي بقصر الاتحادية -
لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز: احنا محتاجين نعرف معلومات عن القرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب بجامعة الدول..غداً

Google+ Print
اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب بجامعة الدول..غداً اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب بجامعة الدول..غداً

مباشر: يعقد وزراء المالية العرب اجتماعًا طارئًا، غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة تونس "رئيس القمة العربية".

ويناقش وزراء المالية العرب، كيفية توفير الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال، باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن الاجتماع سيعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.

وتابع زكي، أن الاجتماع سيبدأ بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.

وأضاف زكي، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 أبريل/نيسان الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

وألمح، إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا، دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وأفاد، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، مما تسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.

وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الاسرائيلي وترد تلك القروض بعد ذلك.

ترشيحات

مسؤول: العرب يستثمرون 3 تريليون دولار خارج دولهم مبيعات عربية ببورصة مصر بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حميدتي: السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه

حميدتي: السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه

مصر تعلن مشاركتها رسميا في ورشة البحرين

مصر تعلن مشاركتها رسميا في ورشة البحرين

كوشنر: أول مرحلة لـ"صفقة القرن" تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بفلسطين ومصر والأردن ولبنان

كوشنر: أول مرحلة لـ"صفقة القرن" تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بفلسطين ومصر والأردن ولبنان

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز مصر على زيمبابوي؟

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز مصر على زيمبابوي؟