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صحيفة عبرية: زيارة مسؤول إسرائيلي إلى السعودية مسألة وقت

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وأجرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية حوارا مطولا مع دبلوماسي سعودي — لم تنشر اسمه ـ جاء فيه ردا على سؤال الصحيفة أن بإمكانية مسؤول إسرائيلي زيارة المملكة، موضحا أنها مجرد مسألة وقت فحسب، مقرا بإمكانية إتمام هذه الزيارة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وجاءت إجابة الدبلوماسي السعودي، ردا على سؤال الصحيفة العبرية أنه كما زار مسؤولون إسرائيليون كل من سلطنة عمان والإمارات والبحرين ودول أخرى.

ورفض الدبلوماسي السعودي ما يتم تداوله من تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قائلا:

هناك حملة مدبرة ضد المملكة، وخاصة مهاجمة ولي العهد، ويقف وراء هذه الحملة خصومه، بهدف المس بالعملية السياسية التي يقودها.

وقال ردا على من يقف وراء هذه الحملة الدبلوماسية، إنها طهران.

ويشار إلى أن العنوان الرئيس لتقرير صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، جاء تحت عنوان "حتى الكارهين لإسرائيل معجبون بها أيضا: دبلوماسي سعودي في مقابلة نادرة حول صفقة القرن لترامب".

ومن المعروف أن ورشة البحرين التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، وهي الورشة أو المؤتمر الذي دعت له كل من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

SputnikNews

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