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سلامة وحفتر يبحثان أسباب اندلاع الاشتباكات في طرابلس

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القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للبعثة الأممية، عصر اليوم السبت "التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر اليوم في الرجمة".

© REUTERS / Esam Al-Fetori

وأضاف البيان أنه "تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي".

كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الأحد الماضي، عن مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن عقد ملتقى ليبي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن قبيل نهاية العام. الجاري.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمبادرة التي أعلنها السراج، قائلة في بيان إنها "تعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار".

يشار أن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أفاد في وقت سابق أن الكتيبة العسكرية 185 لتابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أعلنت انشقاقها عن حكومة الوفاق، والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

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