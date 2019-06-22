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قائد عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي يكشف أسباب قصف مطار معيتيقة

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قائد عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي يكشف أسباب قصف مطار معيتيقة قائد عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي يكشف أسباب قصف مطار معيتيقة

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القذائف، لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني اتهمت قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بالوقوف وراء الحادثة.

وقال  محمد المنفور، قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الليبي الذي قوده المشير خليفة حفتر، إن الهدف من القصف هو إخراج ما تبقى من سجناء لدى فصائل "قوة الردع الخاصة" بسبب الحاجة إليهم في محاور القتال بعد الخسائر أمام الجيش.

وأوضح قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش، محمد المنفور: "أن هدف قوات الوفاق من هذا القصف، هو نقل الطيران المدني إلى مطار مصراتة، وإبعاد الأعين عن الطائرات التركية حتى لا يتواجد من هو مشكوك في ولائه للمليشيات."

وأعرب المسؤول عن أسفه بسبب انتهاك سلامة الطيران المدني وتدمير الطائرة.

وشدد المنفور على أن القصف يعد انتهاكا صريحا من قبل قوات هدفها إثارة الرعب بين الناس ولا يهمها مصلحة الوطن".

يذكر أن قذائف عشوائية كانت قد سقطت على مطار معيتيقة يوم أمس الجمعة أدت إلى اشتعال النيران في مدرج الاقلاع، الأمر الذي أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بشكل مؤقت على أن يتم استئنافها بعد التمكن من إطفاء النيران بشكل كامل.

ومطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد غرب ليبيا ويقع داخل قاعدة جوية.

ويستخدم المطار للرحلات الجوية بدلا من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014 بسبب معارك عنيفة آنذاك.

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