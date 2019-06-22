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مسؤول أردني يكشف سبب انفصال خط الربط الكهربائي المصري

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ونقلت "الرأي" الأردنية، عن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة أن النظام الكهربائي في المملكة تعرض عند الساعة العاشرة و12 دقيقة من الليلة الماضية إلى انفصال خط الربط الكهربائي المصري نتيجة خلل فني لدى الجانب المصري، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي وبشكل جزئي عن مناطق مختلفة في جميع محافظات الأردن.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky

وأوضح المسؤول الأردني اليوم السبت، أن الجانب الأردني فصل التيار الكهربائي داخل المملكة وذلك ضمن الخطة الدفاعية لشركة الكهرباء الوطنية للمحافظة على النظام الكهربائي وديمومته، مشيرا إلى أن هذه العملية تبعها تشغيل محطات توليد وإعادة الأحمال مباشرة.

وأشار إلى أن إعادة بناء الأحمال كاملة وإعادة التيار الكهربائي استغرقت ما بين 4 دقائق و48 دقيقة "لأن عملية إعادة بناء الأحمال تتم تدريجيا للحفاظ على استقرارية النظام الكهربائي".

وأكد الرواشدة أن مثل هذه الأعطال الفنية الطارئة تحدث على الأنظمة الكهربائية بشكل عام، واعتبر أنها تشكل فرصة لامتحان جاهزية المؤسسات والكوادر الفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات للمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي في الأردن وإعادة الاحمال بسلاسة ويسر وضمن فترات زمنية قياسية.

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