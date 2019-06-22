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والد المعتقل الأردني في اسرائيل يروي تفاصيل القبض على نجله

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والد المعتقل الأردني في اسرائيل يروي تفاصيل القبض على نجله والد المعتقل الأردني في اسرائيل يروي تفاصيل القبض على نجله

جى بي سي نيوز  :- طالب والد رجل الأعمال الأردني (ثائر شعفوط)والمعتقل حالیا لدى سلطات الاحتلال الإسرائیلي بتھمة التجسس لمصلحة الاستخبارات الإیرانیة، من مواصلة جھودھا مع سلطات الاحتلال الإسرائیلي ، لحین الإفراج عنه كونه بريء.

وعن تفاصیل اعتقاله یقول قاسم شعفوط 58 عاما، والد رجل الأعمال ثائر 32عاما،، إن نجله توجه لزیارة بیت جده (والد أمه)، في مخیم العروب قضاء الخلیل في 13نیسان الماضي كونه یحمل بطاقة جسور صفراء. وتابع أنھ بتاریخ 17 نیسان توجه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وأثناء عودتھ إلى بیت جده تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائیلي ، وفق الغد . 

وأشار الأب، أنه علم بأمر اعتقال نجلھ من خلال الأھل والأقارب في الضفة الغربیة الذین زاروا نجلھ في المعتقل وأبلغوه بعملیة الاعتقال خلال شھر نیسان . وحسب شعفوط فإن المحامي الموكل بالدفاع عن ابنھ أبلغه أنھ متھم بالتخابر مع جھات معادیة لسلطات الاحتلال الإسرائیلي.

ویضیف أنه أبلغ جمیع النواب في كتلة الإصلاح وھم الذین تولوا عملیة التواصل مع الجھات المختصة والتي من بینھا وزارة الخارجیة.

ویعمل المعتقل شعفوط وفق والده بتجارة مادة الحلاوة الغذائیة، كما كان قبل عام یعمل في إحدى الدول الخلیجیة وبذات التجارة.

جي بي سي نيوز

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