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طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده -
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طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده

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طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن الخارجية أن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي لتبلغه احتجاج طهران على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من الأراضي الإماراتية".

وأضافت الوزارة أن طهران "ترفض التسهيلات التي منحتها وتمنحها الإمارات للقوات الأجنبية للاعتداء على الأراضي الإيرانية".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

فيما أعلن الجيش الأميركي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة أن عدة شركات طيران قررت تعديل مساراتها الجوية كإجراء احترازي نظرا للظروف الراهنة.

وفي وقت سابق أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وسط تزايد التوترات بين البلدين.

وأكدت إيران أن مجالها الجوي في منطقة الخليج وداخل البلاد آمن، مشددة على أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي.

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