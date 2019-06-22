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الجيش الأمريكي يكشف حقيقة إجلاء بعض الموظفين من قاعدة بلد الجوية في العراق

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© Sputnik . Said Tsarnaev

القاهرة — سبوتنيك. وقال العقيد كيفين ووكر، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لقيادة القوات على موقع "تويتر" اليوم السبت إن "العمل في قاعدة بلد الجوية مستمر بشكل طبيعي، والادعاءات بإجلاء بعض الأفراد خاطئة بشكل قاطع".

وأضاف "لا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد"، موضحا "يتم دائمًا تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأمريكية، وفي حالة وجود المزيد من التهديدات لأفرادنا ، فإن القوات الجوية الأمريكية ستضع التدابير اللازمة لتوفير الحماية اللازمة".

وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، يوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

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