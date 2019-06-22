أخبار عاجلة

سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب -
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي -
ما هو تقييمك لأداء محمد صلاح في مباراة مصر وزيمبابوي ؟ -
نقاط ضعف المنتخب الوطني في مواجهته الأولى ضد زيمبابوي - وائل القباني -
صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها" -
إيجابيات وسلبيات المنتخب المصري أمام زيمبابوي - حاتم رضا -
تفاصيل إصابة لاعب نيجيريا بأزمة قلبية خلال المران - د. أحمد أشرف -
تصريحات أجيري بعد الفوز على على زيمبابوي .. "الإجهاد سبب تراجع المستوى" -
محافظ مؤسسة "ساما": الطبيعي أن تكون السعودية عضو في "فاتف" -
طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي في حجة

Google+ Print

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن مصدر عسكري قوله "إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة".

© AFP 2019 / Mohammed Huwais

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
محافظ مؤسسة "ساما": الطبيعي أن تكون السعودية عضو في "فاتف"

محافظ مؤسسة "ساما": الطبيعي أن تكون السعودية عضو في "فاتف"

فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن وتفاجئ الحضور بما فعلته (فيديو)

فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن وتفاجئ الحضور بما فعلته (فيديو)

"أنصار الله" تفاجئ الجميع بشأن منظومة "ثاد" في السعودية

"أنصار الله" تفاجئ الجميع بشأن منظومة "ثاد" في السعودية

التجارة السعودية تغرم متسترين بتجارة الأدوات المكتبية 400 ألف ريال

التجارة السعودية تغرم متسترين بتجارة الأدوات المكتبية 400 ألف ريال