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قطر في الواجهة... إيران تكشف سبب احتراق منصة بحرية في الخليج

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© AFP 2019 / Atta Kenare

وأوضح يحيى رشيدي، في تصريح، صباح اليوم السبت، أن التوصل لسبب حريق منصة البترول جاء بعد إيفاد فرق تحقيق مختصة، وتقييم الأقسام المتضررة. وذلك بحسب وكالة "فارس".

وكانت المنصة 9 التابعة للمرحلتين التطويرتين 6 و8 بحقل بارس الجنوبي، قد تعرضت لحريق، في 12 يونيو/حزيران، تم إخماده بعد ساعتين عبر فرق الإطفاء، فيما قامت مروحية بإجلاء العاملين.

وبيّن رشيدي أن الاضرار المادية بسيطة، وجاءت أقل من التقديرات الأولية بعد الحادث، وذلك بفضل الأداء المناسب للعاملين في المنصة وحضور فرق الإطفاء بسرعة.

وحقل "بارس الجنوبي"، أو ما يعرف بحقل غاز الشمال، هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج تتقاسمه إيران وقطر، ويعد أكبر حقل غاز في العالم حيث يكمن فيه 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

وتحتل قطر، مكانة رائدة في مجال الغاز، حيث تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الغاز المسال بحلول 2024 إلى 110 ملايين طن سنويا، قياسا بإنتاجها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.

 

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