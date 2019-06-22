«عاصفة من الغضب» قد تطيح بنجومية «محمد هنيدي» وتدشين هاشتاج «#هنيدي_طز_فيك» ليتصدر تويتر مصر .. خلف الدهشوري في أكبر أزمة تواجه مسيرته الفنية .. والجمهور: «هتحاسب على المشاريب لوحدك»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

«عاصفة من الغضب» قد تطيح بنجومية «محمد هنيدي» وتدشين هاشتاج «#هنيدي_طز_فيك» ليتصدر تويتر مصر .. خلف الدهشوري في أكبر أزمة تواجه مسيرته الفنية .. ومتابعوه «هتحاسب على المشاريب لوحدك»

خلال ساعات قليلة تصدر هاشتاج "هنيدي_طز_فيك" موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وذلك بعد تغريدة نشرتها صفحة الفنان محمد هنيدي جاء فيها :

وبعد نشر التغريدة بقليل انهالت التعليقات المهاجمة له ، مما أربك المسئول عن الصفحة فحاول علاج الموقف ولكنه اختار أن يحذف التغريدة ، لتحدث عاصفة ويتم اطلاق الهاشتاج المعبر عن حالة الغضب من نشر التغريدة ومن حذفها في نفس الوقت .

وفيما يلي جانب من التعليقات التي رفضت الطريقة التي عالج بها هنيدي الموقف وقرار حذف التغريدة .

التعليقات عبرت عن رفض الجمهور لتغريدة هنيدي التي كتب فيها تريكة وصاحبها عدد من القلوب الحمراء ، حيث غرد أحدهم قائلاً :

ماذا سيفعل هنيدي تجاه هذه الأزمة هل سيتجاهل الهاشتاج المسئ له أم سيقوم بالرد ؟