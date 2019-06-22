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أمريكا ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

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موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة لوكالة  سبوتنيك:" نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".

© Sputnik . Vladimir Perogov

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية قولها يوم الجمعة، إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.

وبحسب الوكالة، أوضحت المصادر أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة" بلد "العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية إنه يحتفظ بوجود عسكري في العراق من أجل "مراقبة إيران".

 

SputnikNews

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