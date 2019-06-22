لجنة حقوق إنسان بـ«المصريين الأحرار» تُعد ملف لانتهاكات تركيا

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أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن اعداد تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، وتعكف لجنة حقوق الإنسان برئاسة الحقوقى سعيد عبد الحافظ على تجهيزه.



وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، أن التقرير عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان فى ضوء التقارير التى أصدرتها المؤسسات المعنية بالأمم المتحدة.



وقال عبد الحافظ فى بيان للحزب، إن التقرير يؤكد ويبرز تردى أوضاع حقوق الإنسان بتركيا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وتعرض الحق فى الحياة والحق فى حرية الرأى والتعبير وتردى الأوضاع داخل السجون التركية.

